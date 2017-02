Am 6. März fahren auf Mallorca weder Züge noch U-Bahnen oder Taxis

Die Bahngesellschaft SFM setzt ihre Streiks auf Mallorca fort. Um Druck auf die Tarifverhandlungen auszuüben, wollen sie an mehreren Tagen der kommenden Wochen die Arbeit niederlegen. Am Montag, 6. März, wird der Personentransport der Insel dabei gleich doppelt von Streiks betroffen, da an diesem Tag sowohl die Taxifahrer als auch die SFM-Angestellten gegen die Landesregierung protestieren.

Streiktage (mit Uhrzeiten)

4. März: von 9.55 a 11.55 Uhr

6. März: ganztägig

14. März: von 6.55 bis 8.55 Uhr

16. März: von 9.15 bis 10.15 Uhr und 16.15 bis 17.15 Uhr

22. März: von 6.55 bis 7.55 Uhr, von 8.35 bis 9.35 Uhr und von 14.55 bis 15.55 Uhr

27. März: von 7.35 bis 9.35 horas und von 15.15 bis 17.15 Uhr

30. März: von 7.35 bis 8.35 horas, von 9.00 bis 10.00 Uhr und von 15.15 bis 16.15 Uhr. /tg