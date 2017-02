Neuer Radweg an der Landstraße zwischen Sóller und Port de Sóller

Für eine halbe Million Euro will der Inselrat Mallorca einen Radweg zwischen dem Ortskern von Sóller und dessen Küsten-Ortsteil Port de Sóller bauen. Der Weg soll vom Kreisel am Ortseingang (aus Richtung Palma kommend) bis zur Kreuzung Camp de sa Mar in Port de Sóller führen. Der Inselrat reagiert damit auf eine Forderung des Rathauses, da die Straße sowohl von Autos als auch von Radfahrgruppen stark befahren ist.

Mit einiger Sorge sehen Teile der Opposition das Vorhaben. Schließlich parken am Rand der Landstraße zur Zeit teilweise beidseitig Autos. Diese Parkplätze würden durch den Radweg verschwinden. Susana Sina (Guanyem Sóller) fasste die Bedenken so zusammen: "Mit dem kostenlosen Tunnel und dem neuen Radweg müssen die Bewohner von Sóller künftig in Son Angelats [am Ortsausgang] parken." /tg