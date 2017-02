Ryanair fliegt auch im Winter von Frankfurt am Main nach Mallorca

Die irische Fluglinie Ryanair wird auch im Winterflugplan 2017/18 Mallorca vom Großflughafen Frankfurt am Main anfliegen. Das teilte das Unternehmen am Dienstag (28.2.) in Frankfurt mit.

Wie berichtet, fliegt Ryanair ab 28. März (Sommer-Flugplan 2017) Mallorca erstmals vom Airport Frankfurt am Main (FRA) an. Bislang hatte der Billigflieger den Großflughafen gemieden und eher auf den preiswerteren rheinland-pfälzischen Flughafen Frankfurt-Hahn (HHN) gesetzt.

Im Sommer bedient Ryanair Mallorca von Frankfurt am Main täglich. Im kommenden Winter wird die Strecke viermal wöchentlich bedient. /tg