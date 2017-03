13 Mietwagenfirmen auf Mallorca verpflichten sich zu Verhaltenskodex

Vertreter von 13 Mietwagenfirmen auf Mallorca haben am Freitag (3.3.) einen Kodex mit Verhaltensregeln unterschrieben, die den Verbraucherschutz stärken sollen. Zu diesem Zweck hat auch die Branchenvereinigung AEVAB, in der vor allem kleine Firmen vertreten sind, mit dem balearischen Verbraucherministerium ein Abkommen zur Kooperation abgeschlossen. Der Verband der großen Mietwagenfirmen fehlte allerdings, und auch viele Big Player der Branche sind nicht mit von der Partie.

Die Verhaltensregeln seien zuvor mit den Vertretern der Branche und Verbraucherschützern abgestimmt worden, erklärte die Landesministerin für Gesundheit und Verbraucherschutz, Patricia Gómez. Mit dem Kodex könne man leichter gegen Missstände in der Branche vorgehen, so der zuständige Generaldirektor Francesc Dalmau, der auch auf eine im vergangenen Jahr gestartete Informationskampagne in vier Sprachen verwies.

Download: das ist der neue Flyer

Die Firmen haben sich laut einer Pressemitteilung vom Freitag mit ihrer Unterschrift dazu verpflichtet, sich in ein offizielles Register aufnehmen zu lassen und sich an die Verhaltensregeln zu halten. Dazu gehören eine transparente Preispolitik ohne versteckte Aufschläge wegen später hinzukommender Zusatzleistungen, Priorität für die Voll/voll-Regelung beim Tanken sowie auch Transparenz bei der Kontrolle von Schäden am Fahrzeug. Weitere Punkte sind die Angabe einer Kontaktperson, eine E-Mail-Adresse für Reklamationen sowie die Verpflichtung, sich einem Schlichtungsverfahren der Verbraucherschutzabteilung zu stellen. Im Gegenzug dürfen die Firmen in Zukunft mit einem neuen Gütesiegel werben.

Hintergrund: Zuckerbrot und Peitsche für die Autovermieter

Zu dem Verhaltenskodex haben sich folgende Unternehmen auf den Balearen verpflichtet: Enterprise Rent-A-Car, Hiper Rent a Car, Click and Rent, Class Rent-a-Car, Pocket Rent-a-Car, Coches Reus, Coches Fabiola Alquiler, Motos Formentor, Motor Car Lagoon, Torrenova Rent-a-Car, Rent Auto L'Agulla, Automoto JG und IBACAR. Zwei weitere Anbieter wollen sich in Kürze anschließen. /ff