Lotsenstreik in Frankreich: Ausfälle auch auf Mallorca

Der Streik der französischen Fluglotsen hat am Montagmorgen bereits zu zwei Flugausfällen am Flughafen auf Mallorca gesorgt. Das bestätigte eine Sprecherin der Flughafengesellschaft Aena gegenüber der MZ. Die Arbeitsniederlegungen an mehreren südfranzösischen Airports sollen noch bis Freitag (10.3.) anhalten, sodass es im gesamten europäischen Luftverkehr zu Beeinträchtigungen kommen kann.

Die Situation könnte sich verschärfen, wenn auch das Bodenpersonal an den Berliner Flughäfen ihre Drohung wahr macht und am Dienstag (7.3.) die Arbeit niederlegt. Dass auch an den finnischen Flughäfen seit Freitag (3.3.) das Servicepersonal streikt, hatte auf Mallorca bislang nur wenig Auswirkungen. /tg