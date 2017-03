Streik am Flughafen: Mallorcas ITB-Delegation hängt in Berlin fest

Der Streik des Bodenpersonals an den Berliner Flughäfen betrifft am Freitag (10.3.) mehrere Flüge von und nach Mallorca. Das bekam auch die mallorquinische Delegation auf der Tourismusmesse ITB Berlin zu spüren. Die für Freitagmorgen geplante Rückreise nach Palma verzögerte sich für Tourismusminister Biel Barceló und Palmas Bürgermeister José Hila.



Auf Facebook kommentierte Hila am Freitagmorgen: "Das Abenteuer beginnt. Streik im Flughafen Berlin, Flug gestrichen und Schlangen, um zu fragen, wie wir nach Palma zurückkommen. Sie schicken uns mit dem Bus nach Hannover, etwa drei Stunden entfernt, und von dort geht am Nachmittag ein Flug nach Palma."







Barceló meldete sich per Twitter: "Der Streik in der Flugabfertigung in @Berlin_Tegel zwingt uns von Hannover loszufliegen, wir wissen noch nicht wann. Beschwerliche Rückreise von der @itbberlin. Freu mich auf die Ankunft.





La vaga de handling a @Berlin_Tegel ens obliga a partir des d'Hannover,no sabem encara quan.Tornada accidentada d'@itbberlin.Ganes d'arribar „ Biel Barceló (@bielbarcelo) 10 de marzo de 2017

Laut der spanischen Flughafengesellschaftin Palma sind insgesamt zwölf Flüge von den Streiks betroffen. Gestrichen wurden bislang zwei Hin- und zwei Rückflüge derzwischen demund Palma de Mallorca.Die übrigen Verbindungen zwischen der Bundeshauptstadt und Mallorca waren vomvorgesehen. Hier werde es vermutlich zu mehrstündigen Verspätungen kommen. /tg