Streik in Berlin: Sämtliche Mallorca-Verbindungen gestrichen

Zwei Easyjet und vier Air-Berlin-Flüge fielen am Montag aus. Foto: Archiv

Der Streik des Bodenpersonals der Berliner Flughäfen betrifft auch die Verbindungen von und nach Mallorca. Am Montag (13.3.) wurden sämtliche Flüge zwischen Palma und den beiden Berliner Airports annulliert, wie die Flughafengesellschaft Aena der MZ bestätigte.

Laut Flugplan handelt es sich dabei um jeweils einen Hin- und Rückflug der Airline Easyjet von und nach Berlin Schönefeld und jeweils zwei Hin- und Rückflüge zwischen Palma und Berlin Tegel der Fluglinie Air Berlin. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi kündigte am Montagmorgen an, den Streik bis Mittwochmorgen zu verlängern, sodass auch in den kommenden Tagen mit Ausfällen zu rechnen ist.

Der Streik trifft viele Besucher und Aussteller auf der Tourismusmesse ITB in Berlin, die am Wochenende zu Ende gegangen ist. Bereits am Freitag waren mehrere Flugverbindungen zwischen der Bundeshauptstadt und der Insel vom Ausstand der Bodenpersonals betroffen. Dadurch verzögerte sich nicht nur der Urlaub vieler deutscher Inselfans. Auch die Balearen-Delegation auf der ITB saß fest und musste schließlich mit vielen Stunden Verspätung von Hannover nach Mallorca fliegen. /tg