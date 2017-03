"Aida Perla" startet schon zwei Wochen früher von Palma aus

Da ist ein Schiff offenbar zwei Wochen früher als geplant fertig geworden: Die Kreuzfahrtgesellschaft Aida Cruises kündigte am Mittwoch (15.3.) an, dass die neue "Aida Perla" bereits am 10. und 17. Juni Passagiere an Bord nehmen wird. Sie übernimmt dann zwei ursprünglich auf der "Aida Bella" geplante Reisen.

Am 10.7. geht es ab Palma los, am 17. Juni ab Barcelona. Die Preise starten ab 995 Euro pro Person. Die sogenannte Taufreise ist nach wie vor für den 24. Juni geplant, die offizielle Schiffstaufe der "Aida Perla" auf Mallorca für den 30. Juni. Die vorgezogenen Reisen können unter anderem bei Kreuzfahrten ab Palma gebucht werden. /ck

