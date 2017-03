Bahn-Streik auf Mallorca für Montag ist abgesagt

Landesregierung und Bahnmitarbeiter verhandeln, die Streiks im Zugverkehr auf Mallorca sind aber noch nicht vom Tisch. Zumindest wurde der Ausstand für Donnerstag (23.3.) abgesagt. Ob die weiteren Streiktage im März beibehalten werden, wird sich noch zeigen. Demnach würde wieder am 27. und 31. März gestreikt, und auch im April soll an sechs Tagen die Arbeit niedergelegt werden. Speziell am 6. und 24. April droht ein Verkehrschaos, dann soll der Streik jeweils 24 Stunden dauern.

Streitpunkt ist neben dem Gehalt vor allem der Personal­mangel. Es fehlen Lokführer, weswegen die Eisenbahngesellschaft SFM Ende vergangener Woche mehrere Verbindungen wegen Personalmangels kappte. Die Metrolinie 2 zwischen Palma und ­Marratxí verkehrt weniger häufig, die übrigen Züge halten dafür an allen Stationen. Auch zahlreiche Verspätungen waren die Folge.

Hintergrund: Warum streiken die Eisenbahner eigentlich?