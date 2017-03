Eurowings mit 162 zusätzlichen Mallorca-Flügen

Wegen der starken Nachfrage erweitert das Flugunternehmen Eurowings das Angebot an Mallorca-Flügen im Frühjahr und im Frühsommer und bietet eine Reihe von Verbindungen auch im Airbus Großraum-Jet A330 an. "Für Mallorca stehen alle Zeichen auf Rekord", heißt es in einer Pressemitteilung vom Mittwoch (29.3.). "Bei Eurowings gehören die Flüge nach Palma de Mallorca von fast allen Standorten aus zu den am stärksten gebuchten Strecken."

Insgesamt würden 162 Flüge ab und nach Köln/Bonn, Düsseldorf und Stuttgart in der Zeit zwischen dem 28. April und dem 30. Juni im großen Airbus A330 angeboten, heißt es bei der Lufthansa-Tochter. Neben den Osterferien konzentriere sich das zusätzliche Angebot auf die Zeit um die Feiertage Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Fronleichnam sowie auf die Pfingstferien in Baden-Württemberg. Ab Köln/Bonn biete man insgesamt 128 zusätzliche Flüge im A330 nach und ab Palma an, ab Stuttgart 14 und ab Düsseldorf 40 zusätzliche Verbindungen.

Mit dem Sommer-Flugplan stationiert die Lufthansa-Tochter ab April erstmals eigene Maschinen auf Mallorca und baut die Verbindungen zur Urlaubsinsel stark aus. /ff