Ryanair bietet im Winter drei neue Deutschland-Flüge an

Ryanair fliegt im Winterhalbjahr drei neue Flughäfen in Deutschland an: Frankfurt am Main, Baden-Baden und Memmingen. Das hat der Vertriebschef für Spanien, José Espartero, auf einer Pressekonferenz in Palma am Mittwoch (5.4.) bei der Vorstellung des Winterflugplans der Fluglinie bekannt gegeben.

Wie schon im Vorjahr können Passagiere im Winterhalbjahr auch von Frankfurt-Hahn, Berlin-Schönefeld, Hamburg, Dortmund, Bremen und Köln nach Palma reisen. Düsseldorf-Weeze wird dagegen nicht mehr angeflogen.

4,2 Millionen Passagiere aus der EU werden alleine für Palma erwartet, das wären 500.000 mehr Besucher als noch im Winterflugplan vergangenen Jahres. In Europa werden wöchentlich bis zu 126 Spanien-Flüge eingesetzt.

Für den Sommerflugplan 2017 hatte Ryanair eine neue tägliche Verbindung von Palma nach Frankfurt Flughafen aufgenommen und die Frequenzen nach Hamburg (zweimal am Tag) und Bremen (einmal am Tag) erhöht. An der im März eröffneten neuen Basis in Frankfurt am Main sind sieben Flugzeuge im Einsatz. /lk