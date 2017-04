Passagiere wollen Überlandbusse boykottieren

Das sieht man nicht alle Tage: Statt der Angestellten des öffentlichen Nahverkehrs wollen auf Mallorca demnächst die Nutzer der Überlandbusse streiken. Derzeit sei man dabei zu überlegen, wie der Streik genau aussehen könnte, erklärte Marc Crespí, Sprecher der "Plataforma de Usuarios del Transporte Público". Die Fahrgäste seien es leid, dass ständig Überlandbusse wegen technischer Defekte ausfielen oder Verspätungen verursachten. Die Wut der Passagiere richtet sich gegen das Unternehmen TIB (Transporte Público de les Illes Balears).

Laut Crespí sind allein in der vergangenen Woche zwei Busse kaputt gegangen, die Linie 502 zwischen Palma und Colònia de Sant Jordi leide an chronischen Verspätungen. Der Fuhrpark des TIB sei deutlich zu alt und müsse dringend erneuert werden. Die Initiatoren des Streiks wollen erreichen, dass die Fahrgäste sich in Fahrgemeinschaften zusammenschließen und stattdessen die Busse boykottieren.



Im vergangenen Jahr waren gleich mehrere Busse in Palma und auf Landstraßen in Flammen aufgegangen. /jk