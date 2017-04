Stadtbus brennt auf Palmas Ringautobahn aus

Ein brennender Linienbus hat am Montagabend (10.4.) zu schweren Behinderungen des Verkehrs auf der Ringautobahn um Palma auf Mallorca geführt. Verletzt wurde niemand. Es wurden keine weiteren Fahrzeuge beschädigt.

Der Bus der städtischen Verkehrsbetriebe EMT geriet gegen 21 Uhr auf der Ringautobahn Vía de Cintura zwischen den Ausfahrten Son Hugo und Flughafen in Brand. Es befanden sich keine Passagiere im Innern. Der Fahrer befand sich auf dem Weg, den Bus im Depot zu parken und konnte das brennende Fahrzeug unverletzt verlassen. Die Feuerwehr sperrte bei den Löscharbeiten die Vía Cintura in Richtung Flughafen, was zu einem langen Stau führte.



Was ist mit Mallorcas Bussen los?

Im vergangenen Sommer machten sowohl Stadt- als auch Überlandbusse auf Mallorca immer wieder Schlagzeilen, weil sie Öl verloren oder auf der Fahrt ausbrannten. Die Passagiere der Überlandbusse planten vergangene Woche sogar einen Protest-Boykott gegen das Transportunternehmen, weil sie die ständigen technischen Störungen satt haben. Der öffentliche Nahverkehr auf der Insel befindet sich zur Zeit im Umbruch. /tg