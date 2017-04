Neue Kameras kontrollieren Anschnallpflicht auf Mallorca

Die spanische Verkehrsbehörde DGT hat auf Mallorca zwei Kameras installiert, die kontrollieren sollen, ob Autofahrer angeschnallt sind. Eine befindet sich an Palmas Ringautobahn Ma-20, die zweite an der Autobahn Ma-13 zwischen Palma und Sa Pobla. Insgesamt stehen in ganz Spanien derzeit 225 solcher Spezialkameras.

In den ersten zwei Monaten werden die damit gemachten Fotos nicht genutzt, um Bußgelder zu verhängen. Die DGT schickt lediglich ein Schreiben an den Verkehrssünder, um ihn auf sein Fehlverhalten aufmerksam zu machen, wie es heißt. Darin steht unter anderem, dass in Spanien jedes Jahr etwa 180 Menschen bei Unfällen ums Leben kommen, weil sie nicht angeschnallt waren.

Im vergangenen Jahr waren auf Mallorca bereits Kameras installiert worden, die Nummernschilder erkennen können - kontrolliert wird, ob der TÜV rechtzeitig absolviert wurde. /it