Model Lena Gercke soll "Aida Perla" vor Mallorca taufen

Lena Gercke, deutsches Model und TV-Moderatorin, wird am 30. Juni das neue Kreuzfahrtschiff "Aida Perla" im Hafen von Palma taufen. Vor der Küste der Insel Mallorca will die Reederei Aida Cruises ihr zwölftes Kreuzfahrtschiff mit einer "spektakulären Musik- und Lichtinszenierung" feiern, wie es in einer Presseerklärung vom Mittwoch (12.4.) heißt.

"Lena Gercke ist mit ihrem natürlichen Charme und ihrer Lebensfreude die ideale Taufpatin für Aida Perla", erklärte Reederei-Chef Felix Eichhorn."Ich liebe es zu reisen und bin beruflich und privat viel und gern unterwegs. Umso mehr freue ich mich jetzt darauf, die Patin eines so schönen Schiffes wie Aida Perla zu werden", wird Gercke zitiert.

Die Taufreise führt die "Aida Perla" vom 24. Juni bis zum 1. Juli von Mallorca aus über Rom, Florenz und Barcelona wieder zurück nach Palma. Ab dem 1. Juli bereist das 300 Meter lange und 37,6 Meter breite Kreuzfahrtschiff dann auf siebentägigen Reisen von Palma aus das westliche Mittelmeer. Ab März 2018 soll das Schiff Deutschland besuchen.

Die Reederei schwärmt in höchsten Tönen von ihrem Neuzugang: "Zu den vielen Highlights an Bord gehören der Beach Club unter einem wetterunabhängigen und UV-durchlässigen Foliendom und das Four Elements mit Wasserrutschen und Klettergarten", heißt es in der Pressemitteilung. /tg