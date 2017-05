Mallorca weist 222 Straßenkilometer aus, die Radfahrer meiden sollten

Mallorca hat 222 Straßenkilometer, von denen der Inselrat abrät, sie mit dem Fahrrad zu befahren. Demgegenüber gibt es 725 Kilometer, die für den Radsport empfohlen werden.

Um Unfälle und Verkehrschaos zu vermeiden, unterteilt die Inselregierung das 2.091 Kilometer lange Straßennetz für Radfahrer in drei Kategorien: empfohlen, nutzbar und ungeeignet. In die dritte Kategorie, so hebt Joan Cifre vom Inselrat hervor, fallen auch Wege, die bei den Radlern zu den beliebtesten Strecken gehören. Als Beispiel für diese von Radfahrern häufig benutzten aber wenig geeigneten Routen nannte Cifre die Landstraßen nach Pollença oder Alcúdia sowie die Verbindung zwischen Santa Margalida und Can Picafort.

Empfohlen werden vor allem wenig befahrene Nebenstrecken, wie zum Beispiel die Landstraße nach Puigpunyent oder die zwischen Santa Maria und Alaró sowie die Landstraße Ma-1141 bei Calvià. Die "nutzbaren" Strecken sind Straßen, die ein gewisses Maß von Radfahrern vertragen, aber Ausbesserungen benötigen. In diese Kategorie fallen die Passstraße zwischen Bunyola und Sóller oder die Landstraße von Valldemossa.

In Zukunft will der Inselrat diese Empfehlungen als Mobilfunk-App für das Handy mit auf den Weg geben. Der Auftrag für die Erstellung dieses Programms werde noch im Mai ausgeschrieben, hieß es. /tg