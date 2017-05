Das sind die Fahrpläne der neuen Flughafen-Busse auf Mallorca

Pünktlich nach Fahrplan sind am Mittwochmorgen (3.5.) die ersten Flughafenbusse vom Airport Palma de Mallorca in die Küstenorte Peguera, Santa Ponça, Palmanova und Can Picafort gestartet. Ohne größere Zwischenfälle - und fast ohne Fahrgäste - fuhren die Busse an der Station am Flughafen los.

Vereinzelt gab es verärgerte Taxifahrer, die am Tag der Einweihung - trotz der Einigung zwischen Landesregierung und Taxi-Gewerkschaften - gegen die neue Dienstleistung protestieren wollten. Dabei kam es aber zu keinen größeren Störungen.

Die ersten beiden Fahrgäste, so hob der balearische Minister für Mobilität Marc Pons hervor, waren zwei Mallorquiner. Anschließend stiegen vereinzelt auch Urlauber in die neu eingerichteten Buslinien.

Seit Mittwoch (3.5.) können Passagiere vom Flughafen Palma direkt mit dem Linienbus in die Küstenorte von Mallorca fahren. Diese Dienstleistung der mallorquinischen Verkehrsbetriebe Tib wird unter dem Titel Aerotib angeboten. Hier finden Sie einen Überblick über die Abfahrtszeiten, Routen und Fahrpläne:



Buslinie A11: Flughafen Palma - Peguera (über Santa Ponça, Costa de la Calma, Magaluf und Palmanova)

Abfahrtszeiten Flughafen (Mo-So): 9.00, 10.15, 11.30, 12.45, 14.00, 15.15, 16.30, 17.45, 19.00, 20.15, 22.00 und 23.30 Uhr.

Fahrtzeit bis Peguera ca. 70 Minuten.

Abfahrtszeiten Peguera (Mo-So): 5.35, 7.05, 8.05, 9.35, 10.50, 12.05, 13.20, 14.35, 15.35, 17.05, 18.20 und 20.05 Uhr.

Fahrtzeit bis Flughafen Palma ca. 85 Minuten.

Haltestellen:



Peguera - C/ Savina, 2 (11138) C/ Savina - C/ Olivera (11136) Blvd. de Peguera, 42 (11133) Blvd. de Peguera, 58 (11132) Blvd. de Peguera, 76 (11131) Blvd. de Peguera, 90 (11130)

- C/ Savina, 2 (11138) C/ Savina - C/ Olivera (11136) Blvd. de Peguera, 42 (11133) Blvd. de Peguera, 58 (11132) Blvd. de Peguera, 76 (11131) Blvd. de Peguera, 90 (11130) Santa Ponça - Av. Jaume I, 112 (11091) Plaça Santa Ponça (11089)

- Av. Jaume I, 112 (11091) Plaça Santa Ponça (11089) Costa de la Calma - C/ Montcada, 11 (11145) C/ Montcada, 25 (11146) C/ Santa Ponça, 20 (11108) C/ Santa Ponça, 4 (11111) Av. de la Mar, 47 (11105) Av. de la Mar, 83 (11107)

- C/ Montcada, 11 (11145) C/ Montcada, 25 (11146) C/ Santa Ponça, 20 (11108) C/ Santa Ponça, 4 (11111) Av. de la Mar, 47 (11105) Av. de la Mar, 83 (11107) Magaluf - H. Atlantic Park (11050) H. ME Mallorca (11043) Av. Olivera, 8 (11047) Av. Olivera, 18 (11157) Av. Vaquer Ramis (11040)

- H. Atlantic Park (11050) H. ME Mallorca (11043) Av. Olivera, 8 (11047) Av. Olivera, 18 (11157) Av. Vaquer Ramis (11040) Palmanova - Av. Son Maties (11036) H. Sol Palmanova (11034) H. Bermudas (11033) Oficina d'Informació Turística (11031) Plaça passeig de la Mar (11029) Av. Platja (11027) Son Caliu Son Caliu (11024) H. Punta Negra (11022)

- Av. Son Maties (11036) H. Sol Palmanova (11034) H. Bermudas (11033) Oficina d'Informació Turística (11031) Plaça passeig de la Mar (11029) Av. Platja (11027) Son Caliu Son Caliu (11024) H. Punta Negra (11022) Marineland - Marineland (11019)

- Marineland (11019) Flughafen - Aeroport Aeroport - Sortides (40128)

Buslinie A32: Flughafen Palma - Can Picafort (über Inca, Playa de Muro und Alcúdia)

Abfahrtszeiten Flughafen (Mo-So): 7.25, 8.55, 9.55, 11.40, 13.10, 14.10, 15.55, 17.25, 18.25, 20.10, 21.40 und 22.40 Uhr.

Fahrtzeit bis Can Picafort ca. 100 Minuten.

Abfahrtszeiten Can Picafort (Mo-So): 5.20, 6.50, 7.50, 9.35, 11.05, 12.05, 13.50, 15.20, 16.20, 18.05, 19.35 und 20.35 Uhr.

Fahrtzeit bis Flughafen Palma ca. 100 Minuten.

Haltestellen

Can Picafort - Ctra. Alcúdia - Artà (55017)

- Ctra. Alcúdia - Artà (55017) Platja de Muro - H. Alcudia Pins (39005) Av. Albufera - C/ Romaní (39018) H. Iberostar Playa de Muro (39020) Las Gaviotas (39013)

- H. Alcudia Pins (39005) Av. Albufera - C/ Romaní (39018) H. Iberostar Playa de Muro (39020) Las Gaviotas (39013) Platja d'Alcúdia - H. Eden Alcúdia (3001) H. Platja d'Or (3005) H. Astoria Playa (3009) Magic (3014)

- H. Eden Alcúdia (3001) H. Platja d'Or (3005) H. Astoria Playa (3009) Magic (3014) Port d'Alcúdia - Port d'Alcúdia (3054)

- Port d'Alcúdia (3054) Alcúdia - Av. Príncep d'Espanya (3034)

- Av. Príncep d'Espanya (3034) Inca - (Jaume I) Av. Jaume I (27011)

- (Jaume I) Av. Jaume I (27011) Flughafen - Aeroport - Sortides (40128)

Buslinie A42: Flughafen Palma - Cala Bona (über Cala Millor)

dieser Bus verkehrt erst ab 1. Juni 2017

Buslinie A51: Flughafen Palma - Cala d'Or (über s'Arenal de Llucmajor)

dieser Bus verkehrt erst ab 15. Juni 2017



Link auf die Fahrpläne auf der Website der Verkehrsbetriebe

Die Fahrpreise für den Aerotib-Transport liegen für die einfache Strecke zwischen 5 und 12 Euro. Die Busse verkehren nicht nur in der Hochsaison, sondern mit geringerer Frequenz auch im Herbst und Winter. Nach einem ursprünglich ambitionierteren Projekt mussten die Verkehrsbetriebe nach heftigen Protesten der Taxifahrer mehrere Zugeständnisse machen. /tg