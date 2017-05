Richtig angezogen auf dem Kreuzfahrtschiff

Wer die jetzt wieder zahlreich durch die Innenstadt von Palma streichenden Kreuzfahrturlauber bezüglich ihrer Garderobe beobachtet, wird in der Regel keinen signifikanten Unterschied zu anderen Urlaubern feststellen können. Ausnahmen wie die überwiegend in Schwarz gekleideten und mit Metallnieten versehenen Passagiere der Heavy-Metal-Cruise Ende April bestätigen hier eher die Regel. Aber wie geht es eigentlich bezüglich der Anzugsanordnung an Bord der Schiffe selber zu? War nicht der Eindruck vom ständigen Dinieren in Anzug, Smoking oder gar Frack eines der gewichtigsten Vorurteile gegen Urlaub auf dem Wasser? Ist die Tradition des Captains-Dinners im weißen Dinnerjacket und im langen Abendkleid mit Nerzstola endgültig vorbei?

Wie so häufig gibt es auch für diese Fragestellung keine einfache für alle Reedereien gültige Antwort. Vielmehr ist durch das immens gewachsene Angebot heute auch bezüglich des Dresscodes beinahe jede Facette vertreten. Einen sehr praxisorientierten Überblick was wer, wann, auf welchem Schiff anziehen sollte, finden Interessierte z. B. auf den Seiten des Portals e-hoi oder in den Kreuzfahrt-Packtipps des mit viel Leidenschaft und Sachverstand gestalten Blogs „Cruisetricks.de" von Franz Neumeier.

Die Frage, was in den Koffer für eine Kreuzfahrt gehört, hängt von unterschiedlichen Faktoren ab. Zusammenfassend gesagt, spielen die Jahreszeit, die Klimazone des Zielgebiets, manchmal die Schiffskategorie und besonders die Philosophie der Reederei generell oder speziell für dieses eine Schiff eine Rolle. So gehören für den Luxusanbieter Hapag-Lloyd Kreuzfahrten Abendkleid und Smoking auf der Europa zum guten Ton – auf der Europa 2 hingegen ist nicht einmal eine Krawatte erforderlich. Generell gilt, dass je traditioneller orientiert eine Reederei ist, desto wichtiger auch der Dresscode ist.

Auf vielen Kreuzfahrtschiffen gibt es auf jeder Reise ein oder zwei formelle Abende mit dem Dresscode „formal". Keine besonderen formellen Abende und damit auch keinen strengen Dresscode haben Anbieter wie Aida, TUI Cruises, NCL, aber auch die Premium-Anbieter Seadream, Oceania Cruises und Azamara Club Cruises. Ratsam ist es, sich vor Buchung der Reise im Reisebüro oder auf den Internetseiten der Reedereien zu informieren.

Während der Reise enthält dann das tägliche Bordprogramm eine Kleider-Empfehlung für den Abend. Tagsüber hingegen gelten selten besondere Regelungen, vielleicht die festliche High-Tea-Zeremonie auf einem Cunard Schiff (britische Reederei) einmal ausgenommen. Fast immer gilt jedoch, dass kurze Hosen und Badebekleidung nur am Pool oder im Fitness-Center getragen werden sollten – in den Restaurants und Salons sind sie nicht erwünscht – manchmal mit Ausnahme vom Buffet-Restaurant.

Auf den meisten Kreuzfahrtschiffen gelten unterschiedliche Dresscodes, die im jeweiligen Tagesprogramm am Abend vorher angekündigt werden. Diese Kleiderempfehlungen gelten gewöhnlich für das abendliche Essen im Hauptrestaurant sowie in den zuzahlungspflichtigen Spezialitäten-Restaurants. In den Buffet-Restaurants ist auch an Tagen mit formellem Dresscode fast immer legerer Stil in Ordnung.

Wer also trotz Abneigung gegen Anzug und Krawatte auf einem eher eleganten Schiff auf Kreuzfahrt gehen will, kann an formellen Abenden meist auf das Buffet-Restaurant ausweichen. Die meisten Reedereien setzen zumal ihre eigenen Kleider-Regeln nicht sehr stringent durch. Aber wer will auch schon am Galaabend in Jeans und Poloshirt zwischen den feinen Anzügen und Abendkleidern unterwegs sein?