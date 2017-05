Ryanair und Air Europa wollen Iberia übertrumpfen

Die irische Billigfluglinie Ryanair und die mallorquinische Fluggesellschaft Air Europa (Globalia-Gruppe) wollen gemeinsame Sache machen und sagen dem Konkurrenten Iberia den Kampf an. Ziel sei es, in drei Jahren am Flughafen von Madrid-Barajas mehr Marktanteile zu haben als Iberia, sagte Ryanair-Chef Michael O'Leary am Dienstag (23.5.) auf einer Pressekonferenz in Madrid.

Wichtigster Teil der Vereinbarung der beiden Unternehmen ist, dass Ryanair in Zukunft die Langstreckenverbindungen von Air Europa vertreibt. In einem zweiten Schritt sollen dann passgenaue Zubringerflüge von Ryanair aus den europäischen Städten eingerichtet werden, in denen die Iren bisher vertreten sind.

Mit der Zusammenarbeit besitzen Ryanair und Air Europa nun in Madrid einen Marktanteil von 30 Prozent. Iberia kommt zurzeit auf 45 Prozent. Die Kunden von Ryanair können die Zusammenarbeit bereits seit Dienstag (23.5.) nutzen und Langstreckenflüge von Madrid aus in 20 Ziele in Nord-, Mittel- und Südamerika buchen.

Die Passagierzahlen von Air Europa sind ständig im Wachstum begriffen. 2016 transportierte die Fluggesellschaft mit Sitz in Llucmajor 10,7 Millionen Fluggäste, 2017 sollen es schon 11,5 Millionen sein. Für 2018 erwartet Globalia-Vorstand Javier Hidalgo 12,5 Millionen Passagiere. Bei den Langstreckenflügen erwarte Air Europa in diesem Jahr ein Wachstum von 25 Prozent, 2018 immerhin noch 15 Prozent. Durch die Kooperation könnte die Fluggesellschaft in Zukunft die Preise senken, so Hidalgo weiter.

Die Zusammenarbeit mit Ryanair berühre die übrigen Expansionspläne von Air Europa nicht, so Hidalgo. Auf Kurz- und Mittelstrecken ist eine Kooperation mit der deutschen Germania zumindest angedacht. Zudem sollen in Kürze neue Verbindungen ins Programm aufgenommen werden, unter anderem mit Zielen in Deutschland und Italien. /jk