Erasmus-Studenten fliegen günstiger

Die irische Fluggesellschaft Ryanair lockt Erasmus-Studenten zum 30. Jubiläum des Programms mit Preisermäßigungen und besonderen Angeboten. Studierende, die ein Auslandssemester oder Auslandspraktikum absolvieren, erhalten 15 Prozent Rabatt auf Flüge und können kostenlos ein Gepäckstück mitnehmen. Daneben soll es unter anderem ein eigenes Flugbuchungsportal und personalisierte Angebote geben.

"Damit ermöglichen wir es den Jugendlichen und besonders den Studierenden, in Europa zu niedrigen Preisen zu fliegen und fördern zudem die europäische Zusammenarbeit", sagte Ryanair-Chef Michael O'Leary. Auch das Erasmus Student Network freut sich über die Kooperation. "Durch die neue Verbindung wird die Mobilität in Europa für uns weiter erleichtert", betonte die Präsidentin der Studentenorganisation, Safi Sabuni.

Die Aktion ist Teil der Ryanair-Initiative "Always Getting Better" (Immer besser werden) und soll das Kundenerlebnis weiter verbessern. Mit Passagierzahlen von über 110 Millionen Reisenden im vergangenen Jahr hat sich die Billig-Airline seit der Gründung 1985 zur größten Fluggesellschaft in Europa entwickelt.

Das Erasmus-Programm wurde 1987 von der Europäischen Union zur Förderung von studentischen Auslandsaufenthalten ins Leben gerufen. Außerdem sollen damit der kulturelle Austausch und das Lernen von Fremdsprachen erleichtert werden. Mehr als drei Millionen Studierende haben seit dem Start des Programms vor dreißig Jahren eine Förderung erhalten.