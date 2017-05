Streik: Plötzlich gab es am Flughafen auf Mallorca keine Taxis mehr

Der Protest der Taxifahrer am Flughafen Mallorca hat am Donnerstag (25.5.) zu Tumulten am Airport geführt. Rund 300 Taxifahrer legten ihre Arbeit nieder, um gegen den unlauteren Wettbewerb durch mutmaßlich illegale Mitanbieter zu demonstrieren. Aufgrund mangelnder Fahrgelegenheiten staute sich eine große Menge an Flughafen-Passagieren an. Die Polizei musste bei Handgreiflichkeiten zwischen den Taxistas und Fahrern von Minibussen eingreifen.

Die Situation beruhigte sich am Donnerstagabend. Die Taxifahrer legten den Streik nach einer Einigung mit Vertretern der balearischen Landesregierung und der Stadtverwaltung Palma bei. Die Behörden sagten dabei strenge Kontrollen gegen illegale Transportangebote am Flughafen zu. Die Taxifahrer drohten, die Proteste in einer Woche wieder aufzunehmen, sollte sich Landesregierung und Stadtverwaltung ihr Versprechen nicht einhalten.

Die Taxifahrer gingen in diesem Jahr bereits mehrfach auf die Barrikaden. Mitte Februar legten sie bei einem großen Streik sogar die komplette Innenstadt von Palma lahm und bestreikten einen Tag lang den Flughafen. Der Protest richtete sich vor allem gegen die geplante Einrichtung von Linienbussen, die Touristen seit Mai vom Airport direkt in die Urlauberhochburgen bringen. Bei den Verhandlungen mit den Busfahrern sagte die Landesregierung schon damals strengere Kontrollen gegen unlauteren Wettbewerb zu. /tg