Flughafenbus nach Cala d´Or nimmt den Betrieb auf

Alle 90 Minuten ab an den Strand (und wieder zurück): Auf Mallorca ist am Donnerstag (15.6.) eine weitere Linienbusverbindung vom Flughafen in die Urlaubsorte in Betrieb genommen worden. Die neue Linie A-52 fährt zehn Mal täglich, von Montag bis Sonntag, nach Arenal, Llucmajor, Campos, Santanyí, s'Alqueria Blanca, Portopetro und Cala d'Or.

Dafür setzt das Verkehrskonsortium Tib drei Busse ein. Von Cala d'Or fährt der erste Bus bereits um 5.30 Uhr morgens los, der letzte um 18.30 Uhr. Am Flughafen startet der neue Urlauber-Shuttle um 8.30 Uhr morgens. Der letzte Bus startet hier um 19.30 Uhr.

Je nach Strecke kostet die einfache Fahrt zwischen 5 und 9 Euro.

Weitere, bereits in Betrieb gegangenen Linien sind der Flughafenbus A-11 nach Magaluf und Peguera, der A-32 zur Playa de Muro, Alcúdia und Can Picafort sowie der A-42 nach Cala Bona und Cala Millor. Laut dem Verkehrtskonsortium haben seit dem 3. Mai, dem Beginn der Einführung dieses neuen, "Aerotib" genannten Services, 19.100 Fahrgäste diese Flughafenbusse genutzt. /ck