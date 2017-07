Neue Direktflüge von Österreich nach Mallorca

Die Billig-Airline Eurowings bietet ab sofort Direkflüge von Graz nach Mallorca an. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung berichtet, werden die Maschinen des Lufthansa-Konzerns während der Sommermonate zwei Mal pro Woche die Reise von der Steiermark nach Palma antreten. Neben Wien, Salzburg und Linz ist die zweitgrößte österreichische Stadt damit das vierte Ziel, das eine direkte Eurowings-Anbindung nach Mallorca erhält.

Ende Mai hatte Eurowings auf Mallorca eine eigene Basis eröffnet, die Stationierung der ersten vier Flugzeuge auf der Insel abgeschlossen und gleichzeitig verkündet, bald zwei weitere Airbus A320 ab Mallorca einzusetzen. Die Fluggesellschaft verbindet jetzt mehr als 20 Flughäfen in Deutschland und Österreich mit der Insel.

Derzeit erreicht man die spanische Insel mit Eurowings im Direktflug ab: Graz, Wien, Salzburg, Linz, Köln/Bonn, Düsseldorf, Berlin-Tegel, Stuttgart, Hannover, Dortmund, Hamburg, München, Friedrichshafen am Bodensee, Leipzig/Halle, Paderborn/Lippstadt, Dresden, Saarbrücken, Karlsruhe/Baden-Baden, Nürnberg, Münster/Osnabrück und Basel.

„Bei Eurowings gehören Flüge nach Palma von allen Standorten aus zu den am stärksten gebuchten", so Eurowings-Geschäftsführer Oliver Wagner. In Spitzenzeiten während der Sommerferien sind fast 300 Eurowings-Flüge pro Woche zwischen deutschen oder österreichischen Flughäfen und Mallorca unterwegs.

Von Graz nach Palma starten die Flüge donnerstags um 11.40 Uhr und sonntags um 16.55 Uhr. Zurück geht es donnerstags um 08.25 Uhr und sonntags um 14 Uhr. /somo