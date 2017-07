"Fliegende" Koffer am Airport Ibiza: Iberia suspendiert Mitarbeiter

Die Fluggesellschaft Iberia hat einen Kofferträger ohne Fortzahlung der Bezüge suspendiert, nachdem ein Fluggast ihn am Flughafen von Ibiza dabei gefilmt hatte, wie er das Gepäck malträtiert. Der Mitarbeiter habe mit seinem Verhalten das Image der Gesellschaft und von mehr als 7.000 Handling-Mitarbeitern beschädigt, die an 29 Flughäfen in Spanien beschäftigt seien, heißt es in einer Mitteilung.

Das am Donnerstag (7.7.) in den sozialen Netzwerken verbreitete Video von der Nachbarinsel von Mallorca zeigt, wie der Mitarbeiter offenbar von einem Gepäckwagen gefallene Koffer und Kinderwagen mit dem Fuß tritt und meterweit durch die Luft wirft. Das Video wurde aus dem Terminal aufgenommen, von wo die Passagiere bestens beobachten konnten, was mit ihren Koffern geschah.

Iberia bittet nun die betroffenen Fluggäste um Entschuldigung, das Verhalten des Mitarbeiters widerspreche der Unternehmenspolitik. Auch das Flugunternehmen Aena sprach von einem nicht akzeptablen Verhalten. /ff