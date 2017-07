Streik bei Wachpersonal am Flughafen Mallorca: Warnung vor Verzögerungen

Verzögerungen am Flughafen Mallorca.

Wer im Juli am Dienstag oder Samstag von Mallorca aus abfliegt, sollte für die Abfertigung an der Sicherheitskontrolle mehr Zeit einplanen. Die Gewerkschaft der Sicherheitsfirma Trablisa hat Streiks ab Dienstag (11.7.) angekündigt. Eine MZ-Leserin berichtet, dass ihre Airline dazu geraten habe, drei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein.

Wie die Flughafenverwaltung Aena gegenüber der MZ bestätigt, wollen die Mitarbeiter jeweils an den beiden Wochentagen zwischen 4 und 8 Uhr morgen, 12 und 14 Uhr mittags und 18 bis 24 Uhr abends die Arbeit niederlegen. Die Regierung habe allerdings einen Mindestbetrieb von 90 Prozent vorgeschrieben. Die Behinderungen dürften sich so kaum auswirken, hofft man bei Aena.

Protestiert wird gegen "Marathon-Schichten" und "irrationale Arbeitszeiten". Das Arbeitsaufkommen wachse von Jahr zu Jahr "auf brutale Weise" und dies bei "praktisch gleich bleibender Belegschaft", heißt es beim Betriebsrat.

Trablisa-Mitarbeiter kümmern sich, unter der Aufsicht der Guardia Civil, unter anderem um die Sicherheitsschleusen am Flughafen Mallorca. Im Juli und August herrscht dort Hochbetrieb. /ff