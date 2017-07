Werfen Sie einen Blick in die neue MZ-Printausgabe per Facebook Live

Möchten Sie einen Blick in die neue Printausgabe der Mallorca Zeitung werfen? Mit diesem Facebook-Live-Video gewähren wir Ihnen einen Einblick in die Redaktion und die neue Ausgabe, die seit Donnerstag (13.7.) am Kiosk liegt...

Die komplette Printausgabe der Mallorca Zeitung können Sie außerdem bequem auf dem Handy, Tablet oder Computer lesen - das geht seit dem 22. Juni mit dem neuen E-Paper der MZ. Alle Texte und Bilder der Printausgabe gibt es jetzt in übersichtlicher und benutzerfreundlicher digitaler Form am virtuellen Kiosk kiosk.mallorcazeitung.es.

Die E-Paper-Ausgabe ergänzt die Printinhalte dabei künftig teilweise um weitere Fotogalerien oder Videos. Für Smartphones und Tablets stehen ab sofort die entsprechenden Applikationen im Apple Store und auf Google Play zur Verfügung.

Wir belohnen unsere Leser

Wer bereits als Online-Leser registriert ist - oder dies nachholt - erhält von der MZ eine Belohnung. Als registrierter Nutzer können Sie das neue Angebot bis Ende Juli kostenlos nutzen und ausprobieren. Loggen Sie sich dafür einfach unter kiosk.mallorcazeitung.es mit Ihrem Nutzernamen und Kennwort ein, mit dem Sie bereits auf der MZ-Website registriert sind. Falls Sie noch nicht registriert sind, können Sie dies direkt unter kiosk.mallorcazeitung.es nachholen.



Ein Einzelexemplar der Wochenzeitung können Sie bereits für 1,90 Euro herunterladen. Ein Monatsabo des E-Papers, inklusive aller Beilagen gibt es für 7 Euro. Ein Jahresabonnement kostet 49 Euro. Die gesamte Herrlichkeit - die Zeitung im Briefschlitz plus E-Paper auf dem Bildschirm - erhalten Sie im Premium-Paket. Es kostet 99 Euro für die Lieferung nach Spanien und 169 Euro für Lieferadressen in Deutschland.

Als bisheriger Abonnent der Printausgabe haben Sie besonderes Glück: Sie bekommen den Zugriff auf das E-Paper als Bonus dazu. Dazu müssen Sie sich im virtuellen Kiosk mit ihrer Kundennummer anmelden. /tg