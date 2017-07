Erneuter Verkehrskollaps auf der Flughafen-Autobahn

Und wieder einmal bricht der Straßenverkehr im Einzugsbereich von Palma de Mallorca zusammen: Nach der Kollision zweier Fahrzeuge auf der Flughafen-Autobahn auf Mallorca am Freitag (14.7.) kam es zu Staus von rund sieben Kilometern Länge.





Me acabo de comer media hora de atasco y cuando llego al accidente me encuentro esto y un coche totalmente destrozado ?? pic.twitter.com/wlIpkoW7HJ „ Josu Vargas (@JosuLalo) 14 de julio de 2017

Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr auf Höhe der Abfahrt nach Molinar , in Richtung Flughafen Mallorca, ein Teil der Fahrbahn musste gesperrt werden. Der Stau dehnte sich in Folge auch auf die Ringautobahn und die Inca -Autobahn aus. Am Nachmittag löste sich der Stau schließlich wieder auf.