Escorca stellt Parkuhren in Sa Calobra und Cala Tuent auf

Für das Parken an der Cala Tuent und im Hafen von Sa Calobra - beides beliebte Touristenorte für Urlauber auf Mallorca - müssen Besucher seit Montag (17.7.) Geld in die aufgestellten Parkautomaten werfen. Das teilte das zuständige Rathaus der Gemeinde Escorca am Dienstag auf seiner Website mit.

Mit den Einnahmen wolle man die Kosten für die Sauberhaltung der von vielen Urlaubern besuchten Gebiete erwirtschaften. Schließlich richten sich die staatlichen Zuschüsse für die Gemeinde nach den 240 gemeldeten Einwohnern, während der Ort täglich von Tausenden besucht wird. Mit der neuen Parkverordnung will die Gemeinde rund 25.000 Euro im Jahr einnehmen. /tg



