Die spanische Flughafenverwaltung Aena hat die neue kostenlose Kurzparkzone am Flughafen von Mallorca in Betrieb genommen. Ab sofort kann dort 15 Minuten lang gratis geparkt werden, um Fluggäste abzuholen, heißt es in einer Pressemitteilung vom Mittwoch (19.7.). Aena betont, dass der neue Parkplatz die Verkehrssituation und die Abläufe am Airport Mallorca verbessern solle - wer länger als 15 Minuten brauche, solle weiterhin das Parkhaus benutzen.

Die neue kostenlose Kurzparkzone befindet sich im Ankunftsbereich des Flughafens, hier wurden 84 Stellflächen eingerichtet. An der Einfahrt stehen zwei Schranken, an denen ein Ticket gezogen werden muss. Werde die Parkdauer von 15 Minuten nicht überschritten, müsse das Ticket auch nicht am Kassenautomaten entwertet werden, heißt es.

Ab der 16. Minute werden 1,65 Euro fällig. Hier sehen Sie die Tarife:

Die neue Kurzparkzone werde rund um die Uhr videoüberwacht. Für Personen mit Behinderung sind vier Stellflächen reserviert. Bislang nutzen viele Pkw-Fahrer den Abflugbereich, um dort auf ankommende Fluggäste zu warten. Bis vor wenigen Jahren waren die ersten 30 Minuten im Parkhaus kostenlos. /tg