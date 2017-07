Gütesiegel für 38 Mietwagen-Firmen auf Mallorca

38 Mietwagenfirmen auf Mallorca haben das zu Jahresbeginn eingeführte Gütesiegel des balearischen Verbraucherministeriums erhalten. In einem Feierakt am Donnerstag (27.7.) nahmen Vertreter der Firmen das Siegel als Nachweis dafür in Empfang, dass sie den von der Landesregierung erarbeiteten Verhaltenskodex einhalten. Das sei durch ausgiebige Kontrollen der Inspekteure überprüft worden, so der Generaldirektor für Verbraucherschutz in der Landesregierung, Francesc Dalmau, laut einer Pressemitteilung vom Donnerstag.

Balearenweit haben sich der Initiative inzwischen 90 Firmen angeschlossen. Der Verhaltenskodex gehört zu einer im vergangenen Jahr initiierten Strategie von Zuckerbrot und Peitsche. Einerseits sollen die Firmen, die sich zum Verhaltenskodex verpflichten, mit dem neuen Gütesiegel werben dürfen. Andererseits müssen sich die Firmen bei Beschwerden von Verbrauchern einem Schlichtungsverfahren der Verbraucherschutzzentrale stellen.



Buchen & Shoppen: Preise von Mietwagen auf Mallorca vergleichen

Die Firmen haben sich mit ihrer Unterschrift dazu verpflichtet, sich in ein offizielles Register aufnehmen zu lassen und sich an die Verhaltensregeln zu halten. Dazu gehören eine transparente Preispolitik ohne versteckte Aufschläge wegen später hinzukommender und eigentlich unnötiger Zusatzleistungen, Priorität für die Voll/voll-Regelung beim Tanken sowie auch Transparenz bei der Kontrolle von Schäden am Fahrzeug bei Abholung und Ablieferung. Hinzu kommen eine Service-Hotline sowie eine E-Mail-Adresse für Reklamationen.

Ausgezeichnet wurden sowohl Mitglieder des Branchenverbands kleiner Mietwagen-Firmen (Aevab) als auch der Mitglieder des Verbands der Branchenriesen (Baleval). Eine Liste der ausgezeichneten Firmen finden Sie hier als PDF-Download.



Download: Flyer mit Verbraucherschutz-Hinweisen beim Mietwagen auf Mallorca