Diese Mietwagenfirmen auf Mallorca haben das neue Gütesiegel

Nachdem das balearische Verbraucherministerium am Donnerstag (27.7.) Vertretern von 38 Mietwagenfirmen auf Mallorca das neue Gütesiegel überreicht hat, wurde jetzt auch die Liste dieser Firmen veröffentlicht.

Die ausgezeichneten Firmen haben sich sich mit ihrer Unterschrift dazu verpflichtet, sich in ein offizielles Register aufnehmen zu lassen und sich an die von der Landesregierung erarbeiteten Verhaltensregeln zu halten. Dazu gehören eine transparente Preispolitik ohne versteckte Aufschläge wegen später hinzukommender und eigentlich unnötiger Zusatzleistungen, Priorität für die Voll/voll-Regelung beim Tanken sowie auch Transparenz bei der Kontrolle von Schäden am Fahrzeug bei Abholung und Ablieferung. Hinzu kommen eine Service-Hotline sowie eine E-Mail-Adresse für Reklamationen.

Ausgezeichnet wurden sowohl Mitglieder des Branchenverbands kleiner Mietwagen-Firmen (Aevab) als auch der Mitglieder des Verbands der Branchenriesen (Baleval):



COCHES FABIOLA ALQUILER SL

MOTORCAR LAGOON SL

CLICK AND RENT SL

HIPER RENT A CAR SA

AUTOTRANSPORTE TURÍSTICO ESPAÑOL SA

ENTERPRISE RENT A CAR

TORRENOVA RENT A CAR SL

MOTOS FORMENTOR SL

RENT AUTO L'AGULLA SL

COCHES REUS SL

IBACAR PREMIUM SL

AUTOMOTO JG, SL

LAS MARAVILLAS AUTOVERMIETUNG

XOROI CARS

VISION CAR 2000

TRIP CARS, SL

TERESA VICENS VIVES

SERVIAUTO COCHES A SU SERVICIO

ROYAL RENT

RENT A CAR BORDOY

RENT A CAR BENNASSAR

PROTUR CAR

POLICOTXE

MAHCIU

LUCIANO VAQUER ALORDA

KURT RENT A CAR

JOSÉ LUIS PONS PICO

INTER BALEAR ESPAÑOLA RENTAL AUTO

FERNANDO ROQUERO

FENAGAS/LIFE CARS

ECUS RENT A CAR

AUTOS SAN SIRO

AUTOS D'OR RENT A CAR

AUTOS BONSAI

ANTONIO RIDAO CARRION SOLYMAR ANTONIO PALMER ROJAS AUTOS CUSTODIA

ANSAB RENT A CAR

Francisco Sureda Sancho Rent a car Sureda Mas

Vima Rent a Car, SL

Hier können Sie die Liste auch als PDF herunterladen