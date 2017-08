Flughafen-Busse: Auslastung bleibt hinter den Erwartungen zurück

Da passt noch was rein: Aerotib-Busse am Flughafen.

Da passt noch was rein: Aerotib-Busse am Flughafen. Foto: DM

Trotz der eher geringen Auslastung der neuen Flughafen-Busse zieht die balearische Landesregierung drei Monate nach Einrichtung der Aerotib-Linien eine vorsichtig positive Bilanz. Mehr als 63.000 Fahrgäste hätten in dem Zeitraum die Busse benutzt, die seit Anfang Mai zwischen dem Flughafen Palma de Mallorca und den wichtigsten Urlauberhochburgen der Insel verkehren.

Während der Flughafen jedoch aus allen Nähten platzt, sind in den gelb-roten Bussen meistens nicht einmal die Hälfte der Plätze besetzt. Im Durchschnitt saßen in den Bussen in den Südwesten (Santa Ponça, Calvià) und nach Can Picafort etwa 25 Passagiere, in denen nach Cala Millor oder Cala d'Or nur rund 15 oder 20 Fahrgäste. Die Kapazität der Busse - zwischen 50 und 60 Sitzplätze - ist also lange nicht ausgelastet.

Fahrpläne: So kommen Sie vom Flughafen an die Küste

Damit liegt die Nutzerzahl weit hinter dem von der Landesregierung gesteckten Ziel zurück. Verkehrsminister Marc Pons wollte innerhalb des ersten Sommers rund 330.000 Passagiere mit den Aerotib-Bussen befördern.

Die Linien wurden seit Anfang Mai nach und nach in Betrieb genommen. Die Routen nach Calvià und Can Picafort starteten am 3. Mai. Am 1. Juni kamen die Busse Richtung Cala Millor hinzu, am 15. Juni ging der Aerotib-Bus nach Cala d'Or an den Start. /tg