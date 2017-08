Diese Flieger bringen Sie nach Mallorca

Auch in diesem Sommer landen die Flugzeuge auf Mallorca im Minutentakt. Mit welcher Airline sie reisen, ist den meisten Passagieren bewusst. Der Flugzeugtyp, in dem sie sitzen, hingegen nicht unbedingt. Wer mit dem Linienflugzeug von Deutschland nach Mallorca (oder zurück) fliegt, kann sich sicher sein, in einer Maschine der Hersteller Airbus oder Boeing zu sitzen. Die meisten der 15 ­Fluggesellschaften setzen dabei auf die A320-Familie, die die Typen A319, A320 und A321 umfasst (und seit 2015 mit neuen Triebwerken ausgestattet wird, gekennzeichnet durch den Zusatz „neo"). Eurowings ist im Hochsommer auch mit einem A330 Großraumjet unterwegs. Exklusiv auf die Boeing-737-Reihe setzen Tuifly und Ryanair. Aus dem Hause des US-Herstellers hat Condor zudem noch einen „großen Vogel" im Einsatz: die seit 2004 nicht mehr produzierte Boeing 757.



Airbus A319

Spannweite Tragfläche: 35,8 Meter

Länge: 33,84 Meter

Höhe: 11,76 Meter

Maximales Ladegewicht: 13,2 Tonnen

Anzahl Sitze: 124 bis 156

Reichweite: 6.950 Kilometer

Höchstgeschwindigkeit: 871 km/h

Erstflug: 25. August 1995

Kosten: 89,6 Millionen US-Dollar



Airbus A320

Spannweite Tragfläche: 35,8 Meter

Länge: 37,57 Meter

Höhe: 11,76 Meter

Maximales Ladegewicht: 16,6 Tonnen

Anzahl Sitze: 150 bis 180

Reichweite: 6.850 Kilometer

Höchstgeschwindigkeit: 871 km/h

Erstflug: 22. Februar 1987

Kosten: 93,9 Millionen US-Dollar



Airbus A321

Spannweite Tragfläche: 35,8 Meter

Länge: 44,51 Meter

Höhe: 11,76 Meter

Maximales Ladegewicht: 21,2 Tonnen

Anzahl Sitze: 185 bis 236

Reichweite: 6.850 Kilometer

Höchstgeschwindigkeit: 871 km/h

Erstflug: 11. März 1993

Kosten: 114,9 Millionen US-Dollar



Airbus A330

Spannweite Tragfläche: 64 Meter

Länge: 63,66 Meter

Höhe: 16,79 Meter

Maximales Ladegewicht: 70 Tonnen

Anzahl Sitze: 287 bis 440

Reichweite: 12.130 Kilometer

Höchstgeschwindigkeit: 912 km/h

Erstflug: 2. November 1992

Kosten: 290,6 Millionen US-Dollar



Boeing 737-700

Spannweite Tragfläche: 35,8 Meter

Länge: 33,6 Meter

Höhe: 12,5 Meter

Maximales Ladegewicht: 16,5 Tonnen

Anzahl Sitze: 126 bis 149

Reichweite: 7.630 Kilometer

Höchstgeschwindigkeit: 871 km/h

Erstflug: 9. Februar 1997

Kosten: 80,6 Millionen US-Dollar



Boeing 737-800

Spannweite Tragfläche: 35,8 Meter

Länge: 39,5 Meter

Höhe: 12,5 Meter

Maximales Ladegewicht: 20,5 Tonnen

Anzahl Sitze: 162 bis 189

Reichweite: 6.650 Kilometer

Höchstgeschwindigkeit: 871 km/h

Erstflug: 31. Juli 1997

Kosten: 96 Millionen US-Dollar



Boeing 757

Spannweite Tragfläche: 38 Meter

Länge: 54,4 Meter

Höhe: 13,5 Meter

Maximales Ladegewicht: 24 Tonnen

Anzahl Sitze: 243 bis 295

Reichweite: 6.295 Kilometer

Höchstgeschwindigkeit: 918 km/h

Erstflug: 19. Februar 1982

Kosten: 80 Millionen US-Dollar