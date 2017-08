Gewerkschaften drohen mit großem Streik am Flughafen

Die spanischen Gewerkschaften CCOO, UGT und USO haben einen langen Streik an all den spanischen Flughäfen angekündigt, die von der Betreibergesellschaft Aena geführt sind. Auch der Airport von Palma de Mallorca zählt dazu. Ab dem 15. September wollen Teile des Flughafenpersonals an insgesamt 25 Tagen die Arbeit niederlegen.

Konkret sind Mitarbeiter des Bodenpersonals angesprochen. Dazu zählen die Flughafenfeuerwehr, die Parkeinweiser, die Mitarbeiter an den Gepäckbändern und auf dem Rollfeld, Elektriker, Sicherheitsbeamte sowie diejenigen, die für die Instandhaltung der Kontrolltürme verantwortlich sind. Mit den Protesten soll erreicht werden, dass die spanische Zentralregierung, der Aena untersteht, mehr Arbeitsplätze an den Flughäfen schafft und die Angestellten so entlastet werden. Vor allem an Barcelonas Flughafen El Prat ist die Situation bereits seit Wochen kritisch.

Ob tatsächlich auch auf Mallorca gestreikt wird, muss sich erst zeigen. Schon häufig drohten die Gewerkschaften, bliesen die Aktionen aber im letzten Moment wieder ab. Falls sie diesmal ernst machen, könnte es an folgenden Tagen zu Verzögerungen im Flugablauf, Verspätungen und Flugausfällen auf Mallorca kommen: 15., 17., 22., 24. und 29. September, 1., 6., 11., 15., 27., 30. und 31. Oktober, 3. und 5. November, 1., 4., 5., 7., 8., 10., 26., 27., 28., 29. und 30. Dezember. /somo