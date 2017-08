Insolvenz von Air Berlin: Fragen und Antworten für Mallorca

Die Pleite von Air Berlin wirft für Kunden, Mitarbeiter und Unternehmen auf Mallorca eine Reihe von Fragen auf. In dieser regelmäßig aktualisierten Sammlung, gibt die MZ erste Antworten.

Die mit dem Mallorca-Geschäft groß gewordene deutsche Fluglinie steckte bereits seit Jahren in der Krise. Experten machen dafür zum Beispiel die missglückte Zwitter-Position zwischen Billigflieger und Geschäfts-Airline verantwortlich. Eine groß angekündigte Umstrukturierung hat am Ende nicht funktioniert. Großaktionär Etihad verweigerte weitere Finanzspritzen. Air Berlin beantragte daraufhin Insolvenz. Lufthansa könnte wohl zumindest Teile aufkaufen. Auch andere Unternehmen könnten sich für Filetstücke der Fluggesellschaft interessieren.

Die Fluglinie verspricht, dass alle Flüge von Air Berlin und Niki stattfinden sollen, dass die Tickets gültig bleiben und dass auch weiterhin Flüge zu buchen seien. Zur Beruhigung der Kunden verweist das Unternehmen zudem auf einen Brückenkredit der Bundesregierung, der für Stabilität garantiere.

Die Stiftung Warentest gibt allerdings zu bedenken: "Sollte Air Berlin den Flugbetrieb doch irgendwann einstellen und der Flug auch nicht von einer anderen Airline übernommen werden, erhalten Kunden wahrscheinlich nur wenig oder nichts vom Ticketpreis zurück." Die Passagiere hätten dann zwar einen Anspruch auf Entschädigung nach der europäischen Fluggastrechteverordnung. "Ob die Airline aber solche Forderungen der Passagiere zahlen kann, hängt davon ab, wie es mit Air Berlin weitergeht."



Dasselbe gilt im Prinzip für Passagiere, die bei einer anderen Fluggesellschaft einen von Air Berlin durchgeführten Flug gebucht haben. Der Vertragspartner ist ausschlaggebend.



Das ist noch nicht ganz klar. Für die Air Berlin-Tochter Niki soll kein Insolvenzantrag gestellt werden. Denn die österreichische Niki soll eigentlich verkauft werden. Dazu war ein Doppel-Deal geplant. Erstens sollte Air Berlin seine Hälfte an Niki an Etihad verkaufen. Zweitens wollte Etihad diesen Anteil in eine neue Tochtergesellschaft einbringen, in ein geplantes Joint Venture mit dem Reisekonzern Tui. Der zweite Teil dieser Pläne ist inzwischen geplatzt ist . Der Niki-Verkauf hängt zur Zeit noch in der Schwebe. Es wird damit gerechnet, dass ohnehin ein europäischer Mehrheitseigentümer diesen lukrativen Geschäftsteil übernehmen wird.