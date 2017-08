Wieder mehr Zugfrequenzen auf Mallorca ab September

Die Züge auf Mallorca fahren ab dem 1. September wieder so oft wie in der Zeit vor März dieses Jahres. Zu dem Zeitpunkt war das Angebot eingedampft worden, weil zu wenig Personal zur Verfügung stand. Inzwischen seien so viele neue Zugführer ausgebildet worden, dass eine Normalbetrieb wieder möglich sei, teilte die Landesregierung am Mittwoch (23.8.) mit.

Wieder im Einsatz ist dann wieder der Express-Zug von Manacor nach Palma de Mallorca um 6.59 Uhr . Desweiteren fahren wieder öfters Züge zwischen Palma de Mallorca und Sa Pobla, die nicht an jeder Haltestelle zwischen Palma und Marratxí halten. Die einzige Linie, deren Züge unter der Woche in den gleichen 20-Minuten-Abständen fahren wie seit März, ist die U-Bahnstrecke M1 zwischen Palma und der Balearen-Universität.

Im Winter hatte es mehrere Bahn-Streiks gegeben, die den Betrieb an einigen Tagen lahmgelegt hatten. /it