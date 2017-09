Immer mehr Privatjets landen auf Mallorca

Die reichen Urlauber lieben Mallorca. Dafür sprechen zumindest die Flugbewegungen von Privatjets auf der Insel. Waren es im Jahr 2010 noch 5.656 dieser Flieger, die in Son Sant Joan starteten und landeten, wurden in den ersten sieben Monaten dieses Jahres bereits 5.981 Privatflugzeuge gezählt. Die Zahlen stammen von der Flughafenbetreibergesellschaft AENA. Mallorca könnte damit zum ersten Mal überhaupt über 10.000 private Flüge erreichen.

Kein anderer Flughafen Europas wächst derzeit so schnell in diesem Segment wie die größte Baleareninsel. Zwar ist Ibiza weiterhin im Sommer der König bei den reichen Gästen, dafür aber wächst Mallorca im Frühjahr und im Herbst. Allein im April stieg die Zahl der privaten Flüge um 89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Drei Faktoren werden für diese Entwicklung genannt: Zum einen das immer größer werdende Angebot im Bereich des hochklassigen Tourismus. Allein an der Playa de Palma haben in den vergangenen Jahren vier Fünf-Sterne-Hotels eröffnet, wo zuvor kein einziges war.

Ein anderer Grund ist der Immobilienmarkt. Es gibt derzeit einen Boom im Bereich der Luxusimmobilien. Der Vizepräsident des Immobilienportals Sotheby's erklärte der MZ-Schwesterzeitung "Diario de Mallorca" kürzlich, es gebe mehr Nachfrage als Angebot in diesem Segment.

Der dritte Grund könnte jetzt besonders im Herbst interessant werden. Viele Firmen, die in den vergangenen Jahren aufgrund der Krise ihre Aktivitäten aufs Nötigste heruntergefahren haben, sind viele jetzt wieder in der Lage, Events zu organisieren. Die Eröffnung des Kongresszentrums in Palma de Mallorca im Frühjahr dürfte diese Entwicklung weiter befördern.

Die meisten dieser Flugzeuge kommen übrigens, ebenso wie die Ferienflieger, aus Deutschland und Großbritannien. Aber auch die Schweiz, verschiedene arabische Länder und die USA haben Mallorca im Luxussegment für sich entdeckt.