Ryanair kündigt weitere Flugstreichungen an

Der Billigflieger Ryanair hat weitere Flugstreichungen bis in das nächste Frühjahr hinein angekündigt. Von November an würden 25 Maschinen der insgesamt 400 Maschinen starken Flotte weniger eingesetzt, heißt es in einer Pressemitteilung vom Mittwoch (27.9.). Das werde zu einer Reihe von Änderungen im Flugplan führen, davon seien rund 400.000 Passagiere betroffen. Wie viele Mallorca-Flüge gestrichen werden, wurde zunächst nicht bekannt.

Ryanair kämpft derzeit mit erheblichen Planungsschwierigkeiten und einem Mangel an Reservepiloten, auf der bisherigen Streichliste befanden sich 52 Verbindungen, die Mallorca, Menorca oder Ibiza betrafen.

Mit der Streichung weiterer Flüge reduziere man das Risiko von kurzfristigen Annulierungen, heißt es. Der Billigflieger verweist zudem darauf, dass viele der Betroffenen Flüge bislang kaum gebucht seien. Bislang seien alle Fluggäste von abgesagten Verbindungen nicht nur umgebucht oder entschädigt worden, sondern hätten auch einen Gutschein in Höhe von 40 Euro pro einfachem Flug erhalten. /ff