Thomas Cook plant neue Airline mit Sitz auf Mallorca

Die Slots am Flughafen Mallorca sind hart umkämpft.

Die Slots am Flughafen Mallorca sind hart umkämpft. Foto: DM

Der britische Reisekonzern Thomas Cook will eine neue Fluglinie mit Sitz in Palma de Mallorca gründen. Diese Pläne sollen am Mittwoch (18.10.) der Öffentlichkeit vorgestellt werden, wie "Handelsblatt" und "Börsen-Zeitung" berichten. Die neue Fluggesellschaft solle Airlines Balearics heißen eine Betriebsgenehmigung sei bereits beantragt.

Zur Thomas Cook-Gruppe gehört auch die Fluglinie Condor. Nach der Insolvenzerklärung von Air Berlin ist in den vergangenen Monaten viel Bewegung in den hart umkämpften Markt der Mallorca-Flüge gekommen. Mit der neuen Airline auf Mallorca reagiert Thomas Cook auch auf die erwartete Erweiterung der Kapazitäten von Eurowings (Lufthansa), Easyjet, Ryanair und Germania. /tg