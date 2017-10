Nebel lässt Flüge von und nach Mallorca ausfallen

Dichter Nebel hat am Donnerstag (26.10.) den Betrieb am Flughafen Palma de Mallorca stark behindert. Zwischen 7 Uhr und bis in den späten Nachmittag konnten die Flugzeuge nicht rechtzeitig starten und landen. Mindestens vier Flüge wurden wegen der schlechten Sicht gestrichen. 30 Landungen und über 80 Starts verzögerten sich teilweise um mehrere Stunden.

Betroffen waren unter anderem Flüge aus Münster, Bremen, Dresden, Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, München, Leipzig, Frankfurt und Berlin, bestätigte die Flughafengesellschaft Aena. Durch die schlechte Sicht mussten die normalerweise dicht an dicht geplanten Starts und Landungen weiter zeitlich gestreckt werden. Das führte zur Verspätung des Großteils der Operationen. /tg