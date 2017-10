Flughafen von Mallorca: 40 Millionen für Modernisierung

Die Betreiberfirma Aena will 40 Millionen Euro in die Hand nehmen, um den Flughafen von Palma de Mallorca bis zur Hochsaison 2018 auf Vordermann zu bringen. Zehn Maßnahmen wurden bereits beschlossen, wie das Unternehmen mitteilte. Dazu zählt eine bessere Klimatisierung der Termnals C und D, eine neue, bereits dritte VIP-Lounge namens "Mediterráneo" und die Einrichtung von 80 automatischen Passkontrollstellen – 40 im Abflugbereich und weitere 40 bei der Ankunft.

Auch der Fußboden soll weiträumig erneuert werden, weiterhin sollen in den Terminals A und C neue Bäder hinzukommen, insgesamt 20 Rolltreppen sollen aufgepeppt werden. Im Parkhaus will Aena vier neue Aufzüge installieren, das Gepäckabfertigungssystem soll mit 7 Millionen Euro modernisiert werden.

Im Schnitt benutzen pro Jahr 26 Millionen Menschen den Flughafen Son Sant Joan. /it