Flughafen Mallorca schließt Terminal A im Winter

Die Nebensaison ist da, und auf dem Mallorca-Airport Son Sant Joan wird Terminal A ab sofort geschlossen. Seit sieben Jahren verfährt Flughafenbetreiber Aena bereits so, um in den Wintermonaten mit geringerem Flugaufkommen Energie zu sparen. Außerdem sollen in den kommenden Monaten kleinere Arbeiten in Terminal A vorgenommen werden, die den Service für die Reisenden erhöhen sollen.

So wird unter anderem das Areal erweitert, in dem die Passkontrollen stattfinden. In Terminal A werden Flüge in europäische Staaten abgewickelt, die nicht Teil des Schengen-Abkommens sind, so dass Kontrollen erforderlich sind. Diese Flüge werden in den kommenden Wintermonaten von Terminal C bedient. Die Einheit der Nationalpolizei, die die Passkontrollen vornimmt, wurde in Terminal C verlegt.

Sobald der Sommerflugplan in Kraft tritt, wird Terminal A wieder geöffnet. Wann das genau sein wird, kann Aena derzeit noch nicht sagen. /jk