Futuristisch: Die neue VIP-Lounge am Flughafen Mallorca. Foto: Aena

Wer es auf dem Flughafen von Palma de Mallorca bequem haben möchte, kann ab sofort eine neue VIP-Lounge aufsuchen. Die 350 Quadratmeter große "Sala Mediterráneo" ist täglich von 6 bis 23 Uhr geöffnet und bietet Platz für 60 Personen. Auch wer keinen VIP-Status oder -Ausweis besitzt, kommt dort rein. Der Eintritt ist allerdings nicht billig: Er schlägt pro Erwachsenen mit 28,70 Euro zu Buche, jedes Kind zahlt 13,80 Euro.

Die lichtdurchflutete und im Abflugbereich des ehemaligen Air-Berlin-Terminals C befindliche VIP-Lounge wurde in den vergangenen Wochen im Rahmen weiterer Renovierungsmaßnahmen für mehr als 2,5 Millionen Euro hergerichtet. Sie verfügt unter anderem über einen abgetrennten Spielbereich für Kinder und einen Ruheraum.

Hinzu kommt das Übliche, was in solchen Räumlichkeiten geboten wird: Verköstigung, spanisch- und fremdsprachige Zeitungen, Gratis-Wifi, Fernseher und Computer. Der Flughafen hat noch zwei weitere VIP-Lounges – die Formentor-Lounge im Terminal D und die Valldemossa-Lounge. /it