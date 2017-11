Goldcar feiert den Black Friday mit Sonderrabatten und Aktionen

Besuch des Freizeit-Resorts Port Aventura, kostenfreie Mietwagen und Geschenkgutscheine bei großen Einkaufszentren sind einige der Prämien, die Goldcar für jede Buchung am Black Friday vergibt.

2016 erzielte das Unternehmen während dieses Termins einen Buchungsrekord.

Goldcar, Marktführer für Urlaubsmietwagen, begeht den Black Friday mit zahlreichen Rabatten und Werbeaktionen, vom 24. bis einschließlich 27. November – dem Ciber Monday.

Während dieser Zeit können die Kunden über die Website von Goldcar auf limitierte Sonderaktionen zugreifen, wobei Mitglieder des Goldcar Clubs das Privileg haben, von diesen Angeboten bereits einen Tag im Voraus, also bereits am 23. November, zu erfahren. Zudem erhält jeder, der am Black Friday (24. November) eine Buchung abschließt, garantiert ein Geschenk. Von Gratis-Mietwagen und Einkaufsgutscheinen in großen Einkaufszentren bis hin zu Aufenthalten im Freizeitparkt Port Aventura.

Pedro Pablo Sastre, Geschäftsführer des E-Commerce bei Goldcar, erklärt dazu: „Seit vier Jahren schon führen wir diese Aktion am Black Friday durch und waren damit die ersten in unserer Branche. Mittlerweile wird dieser Tag erfolgreich in ganz Spanien genutzt, daher versuchen wir von Goldcar, unsere Kunden mit neuen Ideen und neuen Aktionen zu überraschen. Kundentreue wird von uns ganz besonders belohnt, indem wir Exklusiv-Informationen an die Mitglieder des Goldcar Clubs schicken, damit diese als erstes von den Aktionen auf der Website erfahren."

Das vierte Jahr in Folge ist Goldcar nun beim Black Friday dabei. Letztes Jahr erzielte das Unternehmen einen Buchungsrekord mit einem Zuwachs von 54 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

www.goldcar.es/de