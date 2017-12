Mallorca-Flieger Niki stellt Antrag auf Insolvenz

Die Fluggesellschaft Niki hat einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Das hat eine Sprecherin der Berliner Justizbehörden am Mittwochabend (13.12.) gegenüber der Mallorca Zeitung bestätigt. Nun werde der Antrag geprüft. Weitere Einzelheiten könne man erst am Donnerstag bekannt geben. Die österreichische Regierung kündigte für den Fall einer Einstellung des Flugbetriebs an, im Ausland gestrandete Passagiere auf Staatskosten zurückzuholen.

Zuvor hatte bereits die deutsche Bundesregierung erklärt, dass mit einer Insolvenz und der Einstellung des Flugbetriebs bei der Air-Berlin-Tochter zu rechnen sei. "Alternative Käufer für Niki standen und stehen bis heute nicht zur Verfügung, trotz allerlei öffentlicher Ankündigungen und intensiven Bemühens des Generalbevollmächtigten von Air Berlin", erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch (13.12.). "Insolvenz und Grounding von Niki sind jetzt die Folge."

Die Lufthansa hatte am Mittwochmittag erklärt, im Zuge der angestrebten Übernahme von Teilen der Air-Berlin-Gruppe vollständig auf die Übernahme von Niki zu verzichten. "Lufthansa hat heute Air Berlin und ihren Sachwalter informiert, dass sie aufgrund der zu erwartenden Restriktion die geplante Transaktion ohne den Erwerb von Niki weiterverfolgen wird", heißt es in einer Pressemitteilung vom Mittwoch. Mit dem Verzicht reagiert die Lufthansa auf Bedenken der EU-Wettbewerbshüter. Die Pläne des Konzerns sahen vor, die Maschinen von Niki der Billigtochter Eurowings zuzuschlagen. /ff