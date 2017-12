Niki: Hunderte Flüge von und nach Mallorca fallen aus

Nach Air Berlin hat am Mittwoch (13.12.) nun auch die frühere Tochter-Airline Niki Insolvenz angemeldet und den Flugbetrieb ab 14.12. eingestellt. Viele Flüge von und nach Mallorca fallen damit aus. Tausende von Passagieren sind betroffen. Die MZ listet die wichtigsten Fragen auf und versucht so schnell und gut wie möglich Antworten zu finden.



Welche Flüge sind betroffen?

Dem bisherigen Informationsstand zufolge fallen sämtliche Niki-Flüge aus. Angaben der Flughafengesellschaft Aena zufolge seien das allein an den ersten vier Tagen 72 Flüge. Am Donnerstag (14.12.) sechs Flüge, am Freitag 18, am Samstag 32, am Sonntag 16 Verbindungen von und nach Palma. Für den Airport Palma de Mallorca sind bislang folgende Ausfälle bekannt:

Donnerstag (14.12.) - Abflüge von Palma de Mallorca

7.55 Uhr Frankfurt HG7751

19.30 Hamburg HG7757

19.55 Düsseldorf HG7765

Donnerstag (14.12.) - Ankünfte in Palma de Mallorca

7.10 Uhr Frankfurt

18.35 Hamburg HG 7756

19.05 Düsseldorf HG 7764 Freitag (15.12.) - Abflüge von Palma de Mallorca

11.20 Berlin Tegel NLY773313.20 Paderborn NLY 772715.00 Stuttgart NLY776918.25 Frankfurt NLY755119.30Hamburg NLY775719.50 KÖn NLY755119.55 Düsseldorf NLY776520.25 Hannover NLY 7683

Freitag (15.12.) - Ankünfte in Palma de Mallorca

8.20 München HG 7720

10.30 Frankfurt NLY7750

12.10 Köln NLY7550

14.15 Hannover NLY7682

17.30 Berlin NLY7732

18.35 Hamburg NLY7756

18.55 Paderborn NLY7764

19.05 Düsseldorf NLY7764

19.40 Stuttgart NLY7768

Wo bekomme ich Informationen zu meinen Niki-Flügen?

Das ist im Moment schwer. Das Unternehmen gibt bislang folgende dürftige Auskunft: "Für Passagiere, die ihren Flug direkt bei Niki gebucht haben, organisieren mehrere Fluggesellschaften derzeit eine Rückholaktion auf Standby-Basis gegen ein geringes Entgelt aus dem Ausland nach Deutschland, Österreich und die Schweiz." Bislang ist weder bekannt, um welche Fluggesellschaften es sich handelt, noch wie man diese Flüge buchen soll. Bekannt wurde nur, dass die Airline Tuifly sich angeblich nicht an dieser Aktion beteiligen wolle.

Ich habe über einen Reiseveranstalter gebucht. Was kann ich tun?