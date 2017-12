Niki: Hunderte Flüge von und nach Mallorca fallen aus

Nach Air Berlin hat am Mittwoch (13.12.) nun auch die frühere Tochter-Airline Niki Insolvenz angemeldet und den Flugbetrieb ab 14.12. eingestellt. Viele Flüge von und nach Mallorca fallen damit aus. Tausende von Passagieren sind betroffen. Die MZ listet die wichtigsten Fragen auf und versucht so schnell und gut wie möglich Antworten zu finden.



Welche Flüge sind betroffen?

Dem bisherigen Informationsstand zufolge fallen sämtliche Niki-Flüge aus. "Die Flüge der Niki werden mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Weitere Flüge der Niki sind nicht mehr buchbar. Der Flugplan der Niki verliert seine Gültigkeit", erklärte die Airline auf Presse-Anfragen.

Angaben der spanischen Flughafengesellschaft Aena zufolge seien das allein an den ersten vier Tagen 72 Flüge von und nach Palma de Mallorca. Am Donnerstag (14.12.) sechs Flüge, am Freitag 18, am Samstag 32, am Sonntag 16 Verbindungen von und nach Palma. Für den Airport Palma de Mallorca sind bislang folgende Ausfälle bekannt:

Wo bekomme ich Informationen zu meinen Niki-Flügen?

Das ist im Moment schwer. Das Unternehmen gibt bislang folgende dürftige Auskunft: "Für Passagiere, die ihren Flug direkt bei Niki gebucht haben, organisieren mehrere Fluggesellschaften derzeit eine Rückholaktion auf Standby-Basis gegen ein geringes Entgelt aus dem Ausland nach Deutschland, Österreich und die Schweiz." Bislang ist weder bekannt, um welche Fluggesellschaften es sich handelt, noch wie man diese Flüge buchen soll. Bekannt wurde nur, dass die Airline Tuifly sich angeblich nicht an dieser Aktion beteiligen wolle.

Ich sitze auf Mallorca fest. Wie komme ich zurück nach Hause?

Deutsche, Österreicher und Schweizer, die durch die Pleite von Niki im Ausland festsitzen, haben laut Unternehmenssprechern Priorität. In den kommenden Tagen müssen Plätze für tausende von Passagieren organisiert werden, hieß es. Zunächst war von rund 10.000 Passagieren die Rede, später wurde diese Zahl auf rund 5.000 nach unten korrigiert.

Angeblich wollen sich mehrere Fluggesellschaften an einer Rückholaktion beteiligen. Angaben von "Spiegel Online" zufolge kündigte Condor an, er wolle auf freien Plätzen Niki-Betroffene kostenlos nach Deutschland zurückfligen. Auch die die österreichische Regierung teilte mit, sie wolle sich an einer Rückholaktion beteiligen. Notfalls wolle Wien die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines mit Charterflügen beauftragen, erklärte der österreichische Verkehrsminister Jörg Leichtfried gegenüber der Tageszeitung "Die Presse".

Über die Situation von Deutschen, Österreichern oder Schweizern, die auf Mallorca wohnen und durch die Ausfälle gerade in ihrer Heimat festsitzen, wurde zunächst nicht gesprochen.



Ich habe über einen Reiseveranstalter gebucht. Was kann ich tun?

Wer seinen Flug nicht direkt bei der Fluggesellschaft, sondern bei einem Reiseveranstalter gekauft hat, hat etwas mehr Glück. Der Reiseveranstalter ist dafür zuständig, für Ersatz zu sorgen. Entsprechend informiert Niki: "Wir bitten Passagiere, die ihren Flug über einen Reiseveranstalter gebucht haben, sich mit ihrem Reiseveranstalter in Verbindung zu setzen. Der Reiseveranstalter ist für die Beförderung dieser Passagiere zuständig."



Wie steht es um die Weihnachtsflüge?

Noch gibt es keine Informationen darüber, ob deutsche Inselresidenten ihre Liebsten in Deutschland an Weihnachten in die Arme schließen können, oder auf der Insel "festsitzen". Offiziell äußerte sich Niki noch nicht dazu, auch Benachrichtigungen per Mail an die Nutzer wurden bisher nicht verschickt. Falls keine Umverteilung auf andere Fluggesellschaften stattfindet, dürfte es für die Weihnachtsreisenden schlecht aussehen: Anderthalb Wochen vor Heiligabend sind kaum noch Flugtickets von Mallorca nach Deutschland im Verkauf.



Was ist mit den Mitarbeitern von Niki?

Von der Pleite des Unternehmens sind auch etwa 1.000 Angestellte betroffen, die kurz vor Weihnachten in eine plötzlich ganz ungewisse Zukunft schauen. Als letzten Strohhalm sieht Nikis Insolvenzverwalter Lucas Flöther einen möglichen Notverkauf. Noch am Donnerstag will er Gespräche mit der British-Airways-Mutter IAG oder dem Reiseveranstalter Thomas Cook aufnehmen, die im Vorhinein gemä ßigtes Interesse an Niki gezeigt hatten. Am Erwerb der anderen Air-Berlin-Tochter LG Walter will die Lufthansa laut der Deutschen Presseagentur dpa festhalten. Der Kauf hängt aber wie bei Niki davon ab, ob die EU-Kommission kartellrechtlich zustimmt. Die Prüffrist läuft bis 21. Dezember. Für Niki und LG Walter hatte die Lufthansa 210 Millionen Euro geboten.



Wer muss für die Pleite haften?