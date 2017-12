Bei Verspätungen hat der Flughafen Palma de Mallorca die Nase vorn

Der Flughafen in Palma de Mallorca.

Foto: Bendgens

Der Flughafen Palma de Mallorca gehört zu den spanischen Airports mit den meisten Verspätungen. 46.394 Flüge verzögerten sich in den ersten neuen Monaten des Jahres mindestens um 15 Minuten. In dieser Negativliste liegt der Airport Mallorca (PMI) auf Rang drei, hinter den beiden spanischen Metropolen Barcelona (65.339 Verspätungen) und Madrid (55.118).

Die Fluggesellschaften Ryanair (42.637) und Vueling (38.230) sind - in absoluten Zahlen - für die meisten Verzögerungen verantwortlich. In ganz Spanien verzögerten sich in den ersten neun Monaten des Jahres 2017 insgesamt 307.364 Flüge.

Die Zahlen stammen von der spanischen Flughafengesellschaft Aena. Ein sozialistischer Abgeordneter hatte eine entsprechende Anfrage im Parlament gestellt. Die Statistik weist nur absolute Zahlen aus. Über den Anteil der Verspätungen am Gesamtvolumen der Flüge sagen die Angaben von Aena nichts aus. /tg