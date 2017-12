Neues Gratis-WLAN am Flughafen von Mallorca

Am Flughafen auf Mallorca gibt es ein neues Gratis-WLAN für die Reisenden. Wie die Betreibergesellschaft Aena am Mittwoch (27.12.) in einer Pressemitteilung bekannt gab, ist das neue Angebot unter dem Namen "Airport Free Wifi Aena" schneller als bisher und ermöglicht auch den Konsum hoher Datenmengen wie beispielsweise Videos in bester Auflösung.

"Auch die Werbung, die bisher unumgänglich war, um sich im Netz anzumelden, gibt es nicht mehr", so die Ansage von Aena. Dadurch sei auch das Einloggen einfacher. Es ist auf drei Wegen möglich: über soziale Netzwerke, über den Kunden-Verein "Aena Club Cliente" oder mittels einer Eingabemaske. "Wer einmal eingeloggt ist, wird automatisch gespeichert, und muss den Vorgang ein ganzes Jahr über nicht wiederholen", so die Flughafenbetreiber. /somo