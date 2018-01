Niki-Verkauf an Vueling: Hoffnung für die Mallorca-Flüge?

Als die "International Airlines Group" (IAG, Muttergesellschaft von British Airways und Iberia) am Samstag (30.12.) bekannt gab, die insolvente Fluggesellschaft Niki zu kaufen, konnten vor allem die Mitarbeiter aufatmen: IAG kündigte bereits an, 750 der 1.000 Niki-Angestellten übernehmen zu wollen. Weiterhin in der Luft - oder besser gesagt: am Boden - hängen jedoch die Niki-Kunden. Ihnen wurden seit der Insolvenz am 14. Dezember die Flüge gestrichen, ein Großteil davon verkehrte zwischen Mallorca und Deutschland.

Auch in den sozialen Netzwerken kommen zahlreiche Fragen von MZ-Lesern seit der Verkaufsnachticht immer wieder auf. Allen voran: Kann ich im Sommer vielleicht doch noch mit meinem Niki-Ticket fliegen, weil Vueling es übernimmt? Und was ist mit meinem Geld?

„Man kann sich darauf verlassen, dass man das Geld zurückbekommt, es liegt auf einem Treuhandkonto", so Christoph Brützel, Professor für Flugmanagement an der IUBH Hochschule in Bad Honnef im Gespräch mit MZ. Dies gelte aber nur für Flüge, die nach dem Insolenzantrag von Nikis Muttergesellschaft Air Berlin am 15. August gebucht wurden.

Der Kauf durch IAG wird an den Erstattungsansprüchen nichts ändern: IAG beziehungsweise die zum Konzern gehörige spanische Billig-Airline Vueling haben nicht das gesamte Niki-Unternehmen erstanden, sondern lediglich Vermögenswerte und Start- und Landerechte. Das heißt: Nicht Vueling ist den gestrandeten Passagieren eine Beförderung schuldig, sondern auch weiterhin Niki. Die Erstattung des Geldes ist laut Niki-Insolvenzverwalter Lucas Flöther erst nach der Eröffnung des offiziellen Insolvenzverfahrens möglich, es könnte schon im Laufe des Januars 2018 so weit sein. Offen bleibt, welche Priorität Niki der Entschädigung seiner Kunden tatsächlich einräumt.

Konkrete Daten will Niki dazu nicht nennen. Man werde die geschädigten Kunden auf der Internetseite www.airberlin-inso.de informieren, sobald etwas feststehe. "Bis dahin bitten wir um ein wenig Geduld", so der Insolvenzverwalter.

Auch mit den noch ausstehenden Niki-Flugtickets wird Vueling nichts zu tun haben. Wie Flöther am Dienstag (2.1.) der Presseagentur APA erklärte, werden diese nicht von Vueling bearbeitet und bleiben ungültig.



Dennoch wird der Niki-Verkauf aus Verbrauchersicht in den Medien überwiegend positiv diskutiert. "Der Niki-Verkauf macht mehr Hoffnung für Ferienflüge", so die Frankfurter Allgemeine online am Samstag (30.12.) Ähnlich bewerten auch der MDR und die österreichische Zeitung "Der Standard" die Situation. Sie erwarten eine Wettbewerbsbelebung, die es beim Kauf durch die Lufthansa nicht gegeben hätte. Auswirkungen auf die Reisebranche seien aber erst ab dem Jahr 2019 zu erwarten, da die Reisebüros ihre Plätze für die kommende Saison bereits eingekauft und die Preise bereits festgezurrt hätten. 2018 profitieren Urlauber von der Niki-Übernahme höchstens im Last-Minute-Geschäft, so die Vermutung.

Vueling gilt als aufstrebende Tochtergesellschaft von IAG und wirtschaftlich stabil. Das 2004 gegründete spanische Unternehmen mit Sitz in Barcelona schaffte es in den vergangenen Jahren, sich gegen andere Low-Cost-Airlines wie Ryanair und Easyjet zu behaupten, wenn auch vor allem bei innerspanischen Flügen. Durch die Niki-Übernahme könnte die Mallorca-Deutschland-Route bald maßgeblich von Vueling mitbestimmt werden. In Spanien ist das Vueling-Image dennoch nicht das beste: Seit Vueling im Sommer 2016 zu knapp hintereinander seine Flüge taktete, dadurch das Personal komplett überlastet und die Situation in zahlreiche Verspätungen im großen Stil endete, steht die Billig-Airline im Kopf vieler Spanier vor allem für eins: Unzuverlässigkeit. /somo